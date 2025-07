A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu uma mulher de 22 anos por tentativa de acesso irregular à ala da maternidade de um hospital, em Viçosa, nessa quarta-feira (23). A suspeita, que já possuía histórico de envolvimento em um sequestro de recém-nascido no Rio de Janeiro, apresentou um exame médico falso.

A mulher foi localizada na sala de ultrassonografia da unidade de saúde. Exames no local confirmaram que ela não estava grávida. Ela estava acompanhada de outra mulher, de 46 anos, e ambas foram abordadas pela equipe policial.

Durante a abordagem, os policiais civis identificaram um exame com fortes indícios de falsificação em posse da investigada. O documento apresentava o timbre de uma clínica com nome desatualizado e mencionava um médico inexistente, com número de registro profissional (CRM) incompatível com os dados oficiais. As investigações confirmaram que nenhum profissional com as credenciais citadas atendia no local indicado no documento.

Além disso, as apurações revelaram que, no dia anterior, a mesma mulher tentou acessar a maternidade de um hospital no município vizinho de Teixeiras, também com documentos suspeitos.

A principal suspeita já havia sido presa anteriormente por participação em um caso de sequestro de recém-nascido no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, a criança foi levada após os pais serem dopados e, posteriormente, foi localizada em Minas Gerais. Os envolvidos foram responsabilizados criminalmente.





