Um homem foi condenado a 16 anos de reclusão pelo assassinato de uma vizinha de 23 anos, ocorrido em novembro de 2023, no bairro Floramar, em Belo Horizonte. A sentença foi proferida nesta quinta-feira (24), durante sessão do 2º Tribunal do Júri da capital. Ele cumprirá a pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime aconteceu após o homem se irritar com uma ambulância do Samu que prestava atendimento à avó da vítima e impedia a passagem do seu carro. Testemunhas relataram que ele começou a gritar e fazer manobras perigosas. Ao ser abordado pela jovem e seus familiares, ele a atacou com uma faca e fugiu para casa, sendo preso no mesmo dia pela Polícia Militar.

O réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado: por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima.