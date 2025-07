A Polícia Militar recuperou, na manhã de quarta-feira (24), uma bateria de caminhão furtada no Bairro Santa Fé, em Juiz de Fora. O material foi localizado em um lote vago no Bairro Amaro Ribeiro.

Durante as diligências, um homem de 31 anos foi abordado e acabou confessando participação no furto após ser reconhecido por uma testemunha. A mesma pessoa relatou ter sido ameaçada com uma arma de fogo pelo proprietário do caminhão.

Questionado, o homem de 58 anos confirmou possuir a arma e entregou à PM um revólver calibre .32 com quatro munições, duas delas deflagradas.

Ambos foram presos: o suspeito de 31 anos por furto, e o proprietário do caminhão por porte ilegal de arma de fogo e munições. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.





Tags:

Arma