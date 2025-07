Um caminhão carregado com óleo lubrificante automotor tombou na noite do último sábado (26), por volta das 18h30, no km 813 da BR-116, em Além Paraíba.

O veículo, uma carreta baú com cavalo trator Mercedes-Benz 2548S, seguia de São Paulo para a Bahia quando o motorista, de 31 anos, perdeu o controle direcional ao fazer uma curva à direita, enquanto subia a serra sentido Leopoldina. A carreta tombou sobre a pista de rolamento, derramando parte da carga transportada em frascos de vidro.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela equipe médica da concessionária da rodovia, sendo encaminhado ao hospital em Além Paraíba.

O trânsito no local flui por duas faixas, com a via sinalizada por cones. O transbordo da carga foi finalizado às 7h da manhã deste domingo (27). A destombagem do veículo está prevista para ocorrer ainda hoje.

