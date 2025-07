A Polícia Militar (PM) está à procura da autora de uma lesão corporal provocada por disparo de arma de fogo ocorrida na madrugada desse sábado (26), no bairro Sion, em Conselheiro Lafaiete. Uma jovem de 29 anos foi atingida na perna e após atendimento médico foi liberada.

De acordo com informações da PM, o incidente seria resultado de um desentendimento passional entre a vítima e uma suspeita. A autora do disparo fugiu do local logo após o ocorrido.

As investigações seguem em andamento.

tiro