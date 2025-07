O Corpo de Bombeiros Militar salvou um trabalhador que sofreu uma crise de ansiedade enquanto substituía um telhado, na manhã desta segunda-feira (28), no bairro Serro Azul, em Lima Duarte. A ocorrência, registrada por volta das 11h, contou com o apoio do SAMU.

O homem, de 37 anos, natural de Fortaleza (CE), estava trabalhando quando teve a crise, o que o impediu de descer por conta própria e o deixou preso na estrutura elevada.

A equipe do Corpo de Bombeiros empregou técnicas e equipamentos especializados em salvamento em altura para realizar a descida assistida da vítima com total segurança. Após o resgate, o trabalhador foi avaliado pela equipe do SAMU e encaminhado ao hospital de Lima Duarte. Ele não apresentava lesões aparentes.