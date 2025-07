Uma complexa rede criminosa, especializada em tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e outros crimes correlatos, teve sua estrutura abalada na manhã desta terça-feira (29), com a deflagração da Operação "Terceira Estação". A ação conjunta, coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 11ª Promotoria de Justiça de Governador Valadares, contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais.

A operação cumpriu medidas cautelares expedidas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares em quatro cidades: Governador Valadares, Belo Horizonte e Uberlândia, além de Cariacica, no Espírito Santo. Ao todo, foram executados 11 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisões preventivas.

Líder preso e companheira movimenta milhões:

Um dos principais alvos da operação é um homem que, mesmo custodiado, inicialmente na Penitenciária Francisco Floriano de Paula (PFFP), em Governador Valadares, e atualmente no Complexo Público-Privado de Ribeirão das Neves, continuava a comandar as atividades ilícitas de dentro da unidade prisional. Ele contava com o apoio direto de sua companheira, que utilizava uma identidade falsa.

Apurada a verdadeira identidade da mulher, descobriu-se que ela possui condenações que somam mais de 34 anos de reclusão por tráfico interestadual de drogas e roubos a instituições financeiras. Utilizando o nome falso, ela esteve envolvida na movimentação de mais de R$ 21 milhões em transações financeiras suspeitas.

Homicídio dentro da penitenciária e estrutura sofisticada:

As investigações revelaram, ainda, a suposta participação do líder preso em um homicídio ocorrido dentro da PFFP. A vítima, outro detento, teria subtraído cinco gramas de cocaína do criminoso, que, em retaliação, o obrigou a consumir toda a substância restante, levando-o à morte.

A Operação "Terceira Estação" evidenciou a existência de uma sofisticada estrutura criminosa, com articulação que se estende para dentro e fora dos muros das prisões. Embora baseada no bairro Primavera, em Governador Valadares, a organização possuía ramificações em diversas unidades da federação, empregando métodos modernos para ocultação de patrimônio e movimentação financeira ilícita.

Bloqueio de ativos e apreensões:

Ao término das diligências cautelares, três pessoas foram presas em flagrante delito. A operação resultou no bloqueio de ativos financeiros que totalizam mais de R$ 10 milhões. Também foram apreendidos dois revólveres calibre .38, 32 munições do mesmo calibre, substâncias como crack e maconha, a quantia de R$ 10.157,00 em espécie, além de documentos e dispositivos eletrônicos de interesse para as investigações.

O nome da operação, "Terceira Estação", faz alusão à Primavera, a terceira estação do ano e nome do bairro que se tornou o epicentro das atividades ilícitas do grupo. A denominação simboliza uma nova fase nas ações do Estado no combate ao crime organizado na região.





