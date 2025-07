A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu a investigação sobre o acidente que resultou na morte de um ciclista de 61 anos, em fevereiro deste ano, na rodovia MG-133, entre Tabuleiro e Rio Novo, na Zona da Mata. O motorista do caminhão envolvido, de 29 anos, foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

Segundo a PCMG, o condutor, natural de Três Rios, deixou o local sem prestar assistência. A vítima foi encontrada já sem vida às margens da rodovia.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o caminhão. Os registros indicaram paradas suspeitas no trajeto e, no local do acidente, foram encontrados fragmentos do emblema do veículo. A partir da placa, a polícia localizou o proprietário e chegou ao verdadeiro condutor.

Tags:

Homicídio Culposo