Na noite de terça-feira (29), um homem de 27 anos efetuou disparos de arma de fogo no Bairro Diniz, em Barbacena, após uma discussão envolvendo o uso de drogas. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou quando um homem de 50 anos pediu R$100 a um conhecido de 43 anos para comprar "crack". O suspeito foi acionado para buscar a droga, mas se recusou a dar troco, iniciando a briga.

Após a discussão, o autor deixou o local e retornou em uma motocicleta Yamaha Fazer preta, acompanhado por outro indivíduo, efetuando dois disparos. A vítima, de 43 anos, apresentava sinais de embriaguez e escoriações na cabeça. Ele relatou ter caído de uma escada e acreditava ter sido atingido pelos tiros. No hospital, a médica de plantão constatou que as lesões não eram compatíveis com disparos.

A PM localizou a motocicleta com o motor quente e chave na ignição, abandonada na via pública. A companheira do suspeito informou que, após uma discussão entre o casal, ele saiu de casa por volta das 21h e não retornou. A moto foi removida por estar abandonada. O suspeito não foi localizado até o momento.