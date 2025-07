A Polícia Militar prendeu dois foragidos da Justiça, em Conselheiro Lafaiete, nessa terça-feira (29). Os indivíduos, de 28 e 37 anos, foram encontrados em diferentes pontos da cidade.

O primeiro a ser detido, o homem de 28 anos, foi localizado após receber atendimento médico em um hospital do município por conta de uma lesão no antebraço. Em seguida, o segundo foragido, de 37 anos, foi encontrado no bairro São Dimas.

A PM não divulgou os crimes pelos quais os mandados de prisão foram expedidos.