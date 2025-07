Um morador do bairro Angélica teve seu caminhão, com 51 barris de chopp, furtado em Conselheiro Lafaiete, nesta quinta-feira (31). O veículo de cor branca estava estacionado em frente à residência da vítima, um homem de 45 anos.

Segundo o relato à Polícia Militar, o caminhão foi estacionado na noite anterior e, ao amanhecer, o proprietário constatou que o veículo havia desaparecido.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local registraram a ação do criminoso. Os vídeos mostram um indivíduo se aproximando da porta do motorista e, utilizando uma chave desconhecida, conseguindo abrir o caminhão e fugir com ele.

A Polícia Militar segue nas buscas pelo autor do crime.