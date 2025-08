A Polícia Civil prendeu, em São Geraldo, dois homens, de 26 e 40 anos, durante operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão, nessa quinta-feira (31). A ação teve como objetivo o combate e a prevenção de crimes de roubo na região.

Em um dos endereços, um homem de 26 anos foi preso em virtude de um mandado de prisão temporária em aberto.

No segundo local, outro homem, de 40 anos, também foi preso temporariamente. Além disso, teve sua prisão em flagrante ratificada, uma vez que foi encontrado em sua posse um revólver calibre .38 e nove munições do mesmo calibre.

Os suspeitos presos, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, são investigados por um roubo ocorrido na zona rural de São Geraldo, durante o qual mantiveram as vítimas sob restrição de liberdade e agiram com extrema violência.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Civil em Visconde do Rio Branco e contou com o apoio de policiais civis das delegacias regionais de Viçosa e Ubá.

As investigações seguem em andamento.

