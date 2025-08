Na noite do último sábado (2), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta clonada no Centro de Miraí, na Zona da Mata mineira. Um homem de 37 anos foi preso.

A ocorrência teve início após a PM de Capitólio informar que um morador da cidade, o Sr. J.A.F., registrou boletim relatando ter recebido multas de trânsito em Miraí, onde nunca esteve com sua motocicleta. A suspeita era de clonagem do veículo.

Com base nas informações e após troca de dados entre as equipes dos dois municípios, foi constatado que a motocicleta original, com placa GYP5E41, estava em Capitólio. Diante disso, a PM de Miraí iniciou diligências e localizou uma motocicleta com a mesma placa circulando pela cidade.

Ao ser abordado, o condutor foi identificado como T.A.A., de 37 anos. A motocicleta apresentava diversos sinais de adulteração nos identificadores veiculares, confirmando a clonagem. O veículo foi apreendido e o homem, preso e conduzido para prestar esclarecimentos.

Clonada | moto | Preso