Um homem de 25 anos foi detido em flagrante pela Polícia Militar (PM) por porte ilegal de arma de fogo nesse sábado (2), na comunidade de Bom Jesus do Vermelho, em Ibitipoca.

Durante a "Operação PMMG 250 anos: Agrogerais Segura", a equipe policial avistou dois homens, e um deles jogou uma espingarda no chão ao perceber a aproximação dos militares. O outro suspeito fugiu para a mata e não foi localizado.

Na abordagem, a polícia encontrou cinco munições de espingarda calibre 28 no bolso do homem. A espingarda jogada, também de calibre 28, estava carregada e pronta para uso. O suspeito alegou que a arma pertencia a seu pai e que estava no local para caçar capivaras, mas não apresentou nenhuma documentação para comprovar o registro.





