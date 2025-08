Uma operação de combate ao crime organizado resultou na prisão de um homem e na apreensão de 15 quilos da "supermaconha", a K9, uma droga sintética de alto poder tóxico, na madrugada desta segunda-feira (4). O flagrante ocorreu durante a abordagem a um ônibus interestadual no KM 277 da BR-265, em São João del Rei.

A equipe do Grupo Tático Rodoviário do 3º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária iniciou a fiscalização, entrevistando os passageiros individualmente. Um dos ocupantes do veículo demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias, levantando suspeitas.

Após a revista na bagagem, os policiais encontraram dez barras da substância, cada uma pesando cerca de 1,5 kg. O homem confirmou que se tratava de K9 e confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga, além de um auxílio de R$ 1.500 para despesas de passagem, hospedagem e alimentação.

De acordo com a polícia, o valor estimado do prejuízo para o crime organizado é de aproximadamente R$ 300 mil, considerando que o quilo da droga pode ser comercializado por R$ 20 mil.





Tags:

apreensão | operação | Polícia | prisão