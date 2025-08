A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta segunda-feira (5), em Muriaé, um veículo Toyota Corolla branco com placas de Contagem, que possuía registro de furto e circulava com placas clonadas.

De acordo com a PRF, a operação foi desencadeada após informações de que um automóvel com essas características estaria transitando pela região. Duas equipes da PRF, com apoio da Polícia Militar, iniciaram rondas nas rodovias BR-116 e BR-356, localizando o carro na Rua Francisco Carlos Machado, no Bairro da Barra.

Durante a abordagem, os agentes realizaram uma identificação veicular detalhada e, após consultas aos sistemas do Detran e da Senatran, foi confirmado que o veículo era clonado. O original havia sido furtado no município de Aracruz (ES) em 28 de dezembro de 2024.

O condutor afirmou desconhecer a procedência ilegal do automóvel e relatou que o havia adquirido de forma parcelada, pagando R$ 1.000 por mês. Também foi detido o vendedor do veículo, que foi localizado e levado à delegacia.

O Corolla clonado foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado pela Coordenadoria Estadual de Trânsito (CET/MG). Os envolvidos foram apresentados à Polícia Civil de Muriaé, que ficará responsável pela investigação do caso.

