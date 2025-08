A Polícia Civil prendeu um médico pediatra, de 34 anos, nessa segunda-feira (4), investigado por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em Conselheiro Lafaiete, em junho deste ano.



A ordem judicial de prisão preventiva foi efetivada em Juiz de Fora, após ação articulada entre as equipes policiais responsáveis pelo caso.



As investigações tramitam na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Conselheiro Lafaiete e resultaram no indiciamento.

O mandado foi expedido após representação formalizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, resultando na prisão do homem.



Relembre o caso:

No dia 24 de junho deste ano a Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete instaurou inquérito policial para

apurar a denúncia de que a vítima teria sido abusada em um consultório médico.

Conforme apurado, o suspeito teria cometido o abuso no momento em que a mãe se ausentou do consultório para preencher uma ficha na recepção do estabelecimento. Após deixarem o local, a criança relatou o ocorrido.

