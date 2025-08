A Polícia Militar desmantelou uma quadrilha especializada na distribuição de notas falsas na cidade de Congonhas. A operação, realizada nessa segunda-feira (4), resultou na prisão de três adultos e na apreensão de duas adolescentes, que eram utilizadas pelo grupo para aplicar os golpes em comércios locais.

A ação policial teve início após diversas denúncias de comerciantes, que relataram a circulação de notas falsas. As vítimas incluíam donos de lanchonetes, distribuidoras de bebidas e outros estabelecimentos. Um dos proprietários de loja chegou a ser lesado duas vezes na mesma semana.

A partir das informações, a PM iniciou o rastreamento do veículo utilizado pelos suspeitos. O carro foi localizado na Rodovia BR-040, seguindo em direção a Belo Horizonte. Durante o percurso, um dos passageiros jogou um envelope pela janela, que foi recuperado posteriormente pela polícia.

Após a abordagem, foram encontrados no carro três adultos — de 24, 30 e 20 anos — e duas adolescentes, de 16 e 17 anos. No envelope dispensado, os policiais apreenderam 46 notas falsas de R$ 200. Na vistoria veicular, foram localizadas outras duas cédulas falsas, uma touca "ninja" e a quantia de R$ 4.708 em dinheiro verdadeiro. O veículo também estava carregado com produtos de vestuário e alimentos, que, segundo a PM, haviam sido adquiridos com as notas falsificadas.

O suspeito de 24 anos confessou o crime. Ele revelou que o grupo se deslocava de Belo Horizonte para cidades do interior com o objetivo de repassar as notas falsas e que recrutava mulheres, especialmente adolescentes, por considerá-las mais eficientes para enganar as vítimas. Uma jovem de 20 anos, também presa, admitiu que já era a segunda vez que participava da ação em Congonhas e que havia lucrado cerca de R$ 10 mil em cada visita.

Os três adultos foram presos em flagrante por moeda falsa, organização criminosa e corrupção de menores. As adolescentes foram apreendidas, com a assistência de um representante do Conselho Tutelar.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para onde os materiais

apreendidos foram entregues. O veículo usado na ação foi levado para um pátio credenciado.

Tags:

Polícia | região