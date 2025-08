Um homem foi preso em flagrante por receptação na tarde de terça-feira (5), no bairro Colônia do Marçal, zona rural de São João del-Rei. Durante patrulhamento, policiais militares localizaram uma furadeira furtada e aves mantidas irregularmente na residência de familiares de um suspeito de furto de veículo, já preso em Juiz de Fora.

No local, os militares encontraram uma furadeira da marca Tramontina, que teria sido levada em um furto anterior, além de duas aves da espécie Rosela, devidamente anilhadas, e um casal de perus com filhotes. As aves foram recolhidas em gaiolas, e todo o material foi apreendido.

Também foi apreendido o celular de um dos moradores, com indícios de envolvimento em negociações suspeitas por aplicativo de mensagens. Ele foi preso em flagrante por receptação.