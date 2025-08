Dois homens, de 25 e 21 anos, foram presos nessa terça-feira (5) em Volta Grande. A ação da Polícia Militar (PM) teve início com uma denúncia e resultou na apreensão de cocaína, maconha e dinheiro.

A PM iniciou o rastreamento após ser informada de que um dos suspeitos, de 21 anos, teria adquirido drogas do outro homem, de 25 anos. O primeiro suspeito foi localizado e, durante a abordagem, a polícia encontrou cocaína em sua posse. Ele confessou ter comprado a droga pelo valor de R$ 50 e indicou a residência do vendedor.

Com a informação, a equipe localizou o segundo suspeito no portão de casa. O homem tentou entrar na residência apressadamente, levantando a suspeita dos militares. Ele foi rapidamente contido e, após consentir com a busca, os policiais encontraram em cima de uma mesa um invólucro contendo maconha, além de R$ 140 em dinheiro e um aparelho celular.

Diante dos fatos, ambos os homens receberam voz de prisão. O suspeito de 25 anos foi detido por tráfico ilícito de drogas.

Polícia | tráfico de drogas