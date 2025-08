As polícias Civil e Militar deflagraram a operação Potestade, no bairro Santa Terezinha, em Muriaé, na manhã desta quarta-feira (6).

A ação teve como objetivo o cumprimento de ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao todo, sete pessoas foram presas, sendo quatro em flagrante por tráfico de drogas – entre elas, um homem de 26 anos e uma mulher de 44 anos, apontados como lideranças do comércio de entorpecentes no bairro – e três em cumprimento de mandados de prisão.

A ação é um desdobramento da operação Lisieux, deflagrada no final de 2024, quando as forças de segurança romperam, com o uso de retroescavadeira, um "bunker" do tráfico. Na ação de hoje, foi novamente necessário o uso de maquinário para acessar um ponto de venda de drogas com estrutura reforçada por chapas de aço e trancas metálicas.

No total, a operação resultou na apreensão de mais de 3,5 quilos de cocaína, R$ 13 mil em dinheiro, uma arma de fogo calibre 9mm com numeração raspada, diversas munições, uma pedra bruta de crack pesando aproximadamente 150 gramas, 939 pedras de crack fracionadas, 322 papelotes de cocaína e três veículos.

De acordo com as investigações da equipe da Polícia Civil dedicada à repressão de entorpecentes da 4ª Delegacia Regional em Muriaé, em junho deste ano dois suspeitos ligados à mulher presa hoje já haviam sido detidos, ocasião em que foram apreendidos mais de R$ 33 mil e grande quantidade de drogas.

O nome "Potestade" remete ao atributo ou condição de quem detém poder, força e supremacia, simbolizando a atuação do Estado contra a criminalidade.



apreensão | Civil | Drogas | operação | Polícia | prisão