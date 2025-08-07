No distrito de Correia de Almeida, um homem de 31 anos foi abordado após tentar fugir da guarnição. Durante a fuga, ele descartou objetos que não foram localizados. Com ele, os policiais encontraram substâncias semelhantes à maconha e ao crack, além de R$ 4,00. O suspeito reagiu com agressões físicas e ameaças, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. Ele possui diversas passagens por crimes semelhantes e estava sob medidas cautelares. O autor foi conduzido à Delegacia.

Já no bairro Nossa Senhora Aparecida, militares foram até a casa de um homem de 25 anos com mandado de prisão em aberto. Ao chegar ao local, dois indivíduos fugiram pelos telhados das residências. Um deles era o foragido e o outro, um adolescente de 17 anos, que conseguiu escapar. Na residência, foram apreendidas drogas (maconha, cocaína e crack), balanças de precisão, máquinas de cartão, faca, celulares, documentos e dinheiro. O material foi encaminhado à delegacia, e as diligências seguem para localizar os envolvidos.

