Na manhã de quarta-feira (6), um veículo com queixa de furto/roubo foi localizado pela Polícia Militar em Ervália. O carro, um Ford Escort com placas de Ubá, havia sido flagrado pelas câmeras de videomonitoramento trafegando pela Rua Dom Silvério.

Após rastreamento, o veículo foi encontrado abandonado em uma rua sem saída na Vila São Geraldo. Durante a abordagem, o suspeito informou que havia adquirido o carro de um conhecido morador da zona rural de São Geraldo, na localidade de Queimados.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ervália. O veículo foi recuperado.

Tags:

Veículo