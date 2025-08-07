A Secretaria Municipal de Saúde, em Conselheiro Lafaiete, anunciou a ampliação da Campanha de Resgate Vacinal contra o HPV, voltada a adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal.

A iniciativa, que antes teria prazo limitado, agora seguirá até dezembro.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é uma importante aliada na prevenção de vários tipos de câncer. Quanto mais cedo ocorre a imunização, maior é a eficácia da resposta imunológica, por isso o foco permanece em garantir a proteção dos adolescentes e jovens. Sendo segura, eficaz e salvando vidas.

A iniciativa faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos a partir dos 9 anos de idade. No entanto, muitos jovens ainda não se vacinaram ou não completaram o esquema, o que reforça a importância da atual campanha.

Com a ampliação da estratégia, a Secretaria de Saúde busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir os índices de infecção pelo HPV, um dos vírus sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo.

As unidades de saúde do município estão preparadas para aplicar tanto a primeira dose quanto completar o esquema vacinal. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação (CPF ou Cartão do SUS) e o cartão de vacinação.

Tags:

Campanha | HPV | Imunização | Meninas | Saúde | vacina