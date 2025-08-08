A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quinta-feira (7), dois homens, de 31 e 47 anos, suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. As prisões ocorreram na zona rural de Rodeiro e Divinésia, durante a segunda fase de uma operação iniciada em abril deste ano.

Os investigados estariam cumprindo ordens do líder da quadrilha, um homem de 58 anos, já preso desde a primeira etapa da operação. A PCMG também cumpriu um novo mandado de prisão contra o chefe do grupo e realizou cinco mandados de busca e apreensão.

Foram apreendidos cerca de R$ 20 mil em dinheiro, cheques, dois veículos e documentos relacionados a imóveis, veículos e movimentações bancárias. A polícia também solicitou o sequestro de cerca de 80 cabeças de gado.

Segundo o delegado Giovane Dantas, responsável pelo caso, as ações visam enfraquecer financeiramente a organização criminosa e impedir que os suspeitos sigam movimentando recursos por meio de terceiros.

Na primeira fase da operação, o líder do grupo foi preso em Juiz de Fora após nove anos foragido, utilizando documentos falsos. Na ocasião, foram apreendidos bens e documentos que indicam um esquema de lavagem de dinheiro superior a R$ 1 milhão. O filho do suspeito, considerado um dos criminosos mais perigosos de Goiás, também está preso.



