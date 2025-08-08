Um homem de 53 anos ficou ferido após sofrer um acidente com uma roçadeira na manhã de quinta-feira (7), na Rua Nilson Guerra, em São Brás do Suaçuí. Segundo o Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, a vítima foi atingida na perna esquerda, na altura da canela, após uma falha mecânica no equipamento.

Enquanto aguardava o resgate, o homem, que estava sozinho na propriedade, foi orientado por telefone a fazer um curativo compressivo e elevar o membro. Um policial militar que passava pelo local prestou os primeiros socorros, aplicando um torniquete.

Os bombeiros assumiram o atendimento e encaminharam a vítima à Maternidade São José, onde foi constatada uma fratura na tíbia, além de um corte profundo. De acordo com a corporação, o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como perneiras, foi essencial para evitar lesões mais graves.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da manutenção dos equipamentos e do uso de EPIs durante atividades com ferramentas motorizadas.