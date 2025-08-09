Um homem de 26 anos e uma mulher de 25 morreram na madrugada deste sábado (9) em uma colisão frontal no km 737 da BR-116, em Laranjal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel Fiat Palio onde as vítimas estavam seguia no sentido Muriaé–Leopoldina quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu contra um caminhão que seguia no sentido oposto.

O condutor do caminhão, de 52 anos, ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo SAMU e levado para a Casa de Caridade Leopoldinense. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML de Muriaé.

A rodovia chegou a ser totalmente interditada por cerca de uma hora, depois liberada parcialmente no sistema “pare e siga” e novamente fechada para os trabalhos da perícia. As causas do acidente serão investigadas.



