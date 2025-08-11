Na tarde de domingo (10), a Polícia Militar prendeu dois homens, de 19 e 27 anos, por tráfico de drogas em Ewbank da Câmara.

O jovem de 19 anos foi abordado próximo à BR-040 após receber drogas de um motociclista. Ele tentou fugir, resistiu à prisão e chegou a tentar tomar a arma de um policial, mas foi contido. Com ele, foram apreendidas oito pedras grandes de crack e um celular.

Em continuidade às diligências, os militares foram até a casa do suspeito de 27 anos, no centro da cidade, onde encontraram dois tabletes e meio de maconha e uma balança de precisão. Ele também tentou fugir e resistiu, mas foi detido.

Segundo a PM, o jovem de 19 anos possui diversos registros por tráfico e porte ilegal de arma, além de possível ligação com facção criminosa. O outro preso tem antecedentes por roubo e tráfico. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Barbacena com o material apreendido.