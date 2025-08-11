Na noite de sexta-feira (8), São João del-Rei registrou dois crimes graves com uso de arma de fogo.

No bairro Colônia do Giarola, um homem de 57 anos foi baleado pelo enteado, de 33, durante uma discussão. Segundo a Polícia Militar, a motivação seria uma desavença iniciada no Natal de 2024. O autor efetuou seis disparos, atingindo a vítima na perna, no peito e de raspão no rosto. A PM fez um torniquete e acionou o Samu, que levou o ferido para atendimento médico. O suspeito fugiu em um carro cinza e ainda não foi localizado.

No bairro Guarda Mor, um homem de 30 anos foi morto e outras duas pessoas, de 22 e 24 anos, ficaram feridas após ataque a tiros. Testemunhas relataram que dois indivíduos em uma motocicleta escura chegaram ao local e dispararam contra a vítima fatal, que estava em um bar. Foram recolhidos dez estojos de calibre 9 mm e três projéteis. As vítimas feridas foram socorridas e seguem em atendimento. Os autores usavam capacetes e fugiram.

A Polícia Militar segue em diligências para localizar os envolvidos nos dois crimes.