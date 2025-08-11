Um homem de 23 anos foi preso na noite de domingo (10) após tentar furtar a fábrica da Pif Paf, no bairro Limoeiro, em Leopoldina.

Segundo a Polícia Militar, funcionários flagraram o suspeito, que usava roupas escuras e balaclava, no pátio interno da empresa. Ao perceber que havia sido visto, ele correu para dentro do galpão, onde foi constatado o arrombamento de uma porta e a separação de cinco cubas com peças de muçarela, prontas para serem levadas.

O homem tentou fugir por um matagal, mas foi localizado durante patrulhamento e reconhecido por militares e funcionários. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão.