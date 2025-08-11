Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma considerável quantidade de drogas e uma balança de precisão na noite dessa sexta-feira (9), em Viçosa. A ação ocorreu na rua Carlos Lacerda, no bairro Estrelas.

De acordo com o registro da ocorrência, as equipes realizaram uma busca em um imóvel da região, onde conseguiram localizar e apreender diversos materiais ilícitos.

A lista de materiais apreendidos inclui:

24 papelotes de cocaína

21 pinos de cocaína

18 pedras de crack

11 buchas de maconha

1 balança de precisão

Não houve prisões relacionadas ao caso.