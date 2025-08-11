Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma considerável quantidade de drogas e uma balança de precisão na noite dessa sexta-feira (9), em Viçosa. A ação ocorreu na rua Carlos Lacerda, no bairro Estrelas.
De acordo com o registro da ocorrência, as equipes realizaram uma busca em um imóvel da região, onde conseguiram localizar e apreender diversos materiais ilícitos.
A lista de materiais apreendidos inclui:
24 papelotes de cocaína
21 pinos de cocaína
18 pedras de crack
11 buchas de maconha
1 balança de precisão
Não houve prisões relacionadas ao caso.