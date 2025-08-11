A Polícia Militar (PM) está em busca dos responsáveis por um assalto ocorrido na manhã desse domingo (10), no bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete. Um jovem de 28 anos teve sua motocicleta e outros pertences roubados por um grupo de cerca de dez homens.

A vítima relatou à PM que, enquanto pilotava sua moto Yamaha Fazer branca, foi surpreendida pelo grupo. Os assaltantes, que estavam encapuzados e portavam porretes, ameaçaram o jovem e afirmaram estar armados.

Após o roubo, ele foi obrigado a deitar no chão, enquanto os criminosos fugiram levando sua motocicleta, um celular, um molho de chaves e um boné.

A Polícia Militar segue com as buscas na região para identificar e prender os autores do crime.