A Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Procon de Uberlândia deflagraram a Operação Fidúcia II nesta segunda-feira (11) para combater a venda de produtos piratas, a sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro na cidade. A ação, que é uma continuação da Operação Fidúcia I, mirou duas lojas nos bairros Centro e Lídice, suspeitas de vender mercadorias sem nota fiscal e com marcas falsificadas.

A fiscalização encontrou centenas de produtos falsificados, documentos e celulares. Representantes das marcas originais estiveram no local para confirmar a autenticidade dos produtos. A mercadoria apreendida, avaliada em mais de R$ 2 milhões, será doada a instituições de caridade após a retirada das marcas falsificadas.

Rede criminosa e movimentação milionária

Durante a fase investigativa, foram identificadas evidências de operação coordenada entre múltiplas empresas, incluindo: empresas constituídas recentemente com expansão geográfica sistemática de São Paulo para Minas Gerais; possíveis conexões com organizações criminosas que operam na região do Brás, em São Paulo; empresas com capital social inadequado para as operações comerciais alegadas; discrepâncias entre a estrutura declarada e capacidade operacional demonstrada e indícios de utilização de múltiplas pessoas jurídicas para fragmentação de operações.

A PF informou que os suspeitos movimentaram mais de R$ 7 milhões no último ano, mas não declararam qualquer rendimento no mesmo período. A discrepância entre os valores movimentados e a ausência de declarações reforça as suspeitas de evasão fiscal e ocultação de patrimônio.

As atividades ilegais geram diversos prejuízos, incluindo a concorrência desleal com comerciantes honestos, a venda de produtos de baixa qualidade aos consumidores e o uso do comércio para lavar dinheiro de outras atividades criminosas.

Fidúcia: confiança na legalidade

O nome da operação, "Fidúcia", que significa "confiança" em latim, simboliza o objetivo de restaurar a credibilidade na legalidade do comércio e no cumprimento das obrigações fiscais. A ação reforça o compromisso das instituições em proteger a economia formal e os direitos dos consumidores, usando a cooperação e técnicas modernas de investigação para enfrentar o crime organizado que se esconde por trás de negócios aparentemente legítimos.