Um capotamento no km 746 da BR-116, em Leopoldina, deixou três pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (11). O acidente ocorreu por volta das 17h15, envolvendo um Toyota Etios e dois caminhões.

Segundo informações, o motorista do carro, de 54 anos, tentou ultrapassar um caminhão, mas, ao perceber que não conseguiria completar a manobra, retornou para a pista e colidiu na traseira do veículo. Em seguida, um caminhão-tanque carregado com leite atingiu a lateral do automóvel, que foi lançado para fora da pista, passando sobre um barranco de quatro metros e capotando.

No carro estavam o condutor, sua esposa e duas cunhadas. Eles seguiam de Simonésia (MG) para Santa Gertrudes (SP). O motorista e duas passageiras foram socorridos pela equipe da concessionária da rodovia e levados ao hospital em Leopoldina, sem risco de morte.

O veículo foi removido por um guincho da concessionária.

