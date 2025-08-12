O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou uma ex-coordenadora de atendimento da Casa de Caridade de Viçosa (Hospital São Sebastião) por peculato. Ela é acusada de se apropriar de cerca de R$ 145 mil recebidos de pacientes particulares para procedimentos e internações, sem repassar os valores ao setor financeiro.

Segundo a Promotoria de Justiça de Viçosa, a denunciada eliminou protocolos de segurança, deixando de registrar corretamente pagamentos e provocando sumiço de blocos e documentos. O MPMG pede o ressarcimento do valor corrigido e multa por dano moral coletivo.

A acusada terá dez dias para responder à Justiça.