Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos na noite desta segunda-feira (11) no bairro Bom Pastor, em São João del-Rei, durante ação policial contra o tráfico de drogas.

A Polícia Militar recebeu denúncia de que uma casa abandonada era usada para embalar entorpecentes. No local, os jovens foram flagrados com 15 pedras de crack prontas para venda, três pedras brutas da mesma droga, duas barras de maconha, uma do tamanho de um tijolo e outra semelhante a um sabão, além de uma balança de precisão, R$ 20, uma gilete e sacos plásticos.

O material foi apreendido e os menores encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.



