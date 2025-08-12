A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (12), mandado de busca e apreensão em Januária, no Norte de Minas Gerais, contra um suspeito de armazenar e comercializar material de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo as investigações, o homem oferecia o conteúdo ilícito por aplicativo de mensagens. Ele é investigado por venda, compartilhamento e armazenamento de mídias com cenas envolvendo crianças e adolescentes, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Celulares e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão periciados para identificar novas evidências.