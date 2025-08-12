A Polícia Militar (PM) realizou duas operações, em Conselheiro Lafaiete, as ações resultaram na prisão de um foragido da justiça e na recuperação de uma motocicleta roubada, nesta segunda-feira (11).

A primeira operação foi realizada para prender um homem de 21 anos que estava foragido da justiça. Após um trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do indivíduo, a PM o prendeu no bairro Rancho Novo.

Mais tarde, no período da noite, as equipes da PM intensificaram o rastreamento de uma motocicleta Yamaha YS150 Fazer SED branca, que havia sido roubada nas proximidades do bairro Paulo Sexto. As buscas se estenderam por toda a região e o veículo foi encontrado em uma área de mata, perto da Avenida Geraldo Plaza. A motocicleta foi devolvida ao seu proprietário.