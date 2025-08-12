O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou a primeira fase da Operação “Olho de Aço 1”, na manhã desta terça-feira (12), que visa reprimir o desmanche de veículos em Uberaba, no Triângulo Mineiro e a Operação “Ferro-Velho” que busca combater práticas criminosas relacionadas a receptação de peças veiculares e peças de fios de cobre.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Grupo de Atuação Especializado no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em ação coordenada com as Polícias Civil, Militar e Penal e a Receita Estadual.

Para desarticular organizações criminosas, a Operação “Olho de Aço 1” cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais, estabelecimentos comerciais e galpões utilizados para o desmanche e a receptação de veículos nos anos de 2024 e primeiro semestre deste ano, em Uberaba.

De acordo com o Gaeco, o nome da operação simboliza o olhar atento, firme e implacável do Estado, representado pelo Ministério Público e pelas forças policiais, na identificação, monitoramento e repressão de organizações criminosas que atuam de forma estruturada, causando prejuízos à sociedade e ameaçando a segurança pública.

Já a Operação “Ferro-Velho” tem como objetivo fiscalizar estrategicamente 24 comércios de ferro-velho nas cidades de Uberaba, Araxá, Iturama e Frutal, municípios da 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, com foco no combate ao comércio irregular de fios de cobre.





