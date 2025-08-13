Na tarde desta terça-feira (12), por volta das 15h15, uma operação conjunta do Grupo Tático Rodoviário e da Polícia Militar de Meio Ambiente de Andrelândia resultou na apreensão de drogas e na prisão de um suspeito na rodovia MG-457, KM 1, em Bom Jardim de Minas.

A ação, realizada durante a Operação Antidrogas, teve como alvo um esquema ligado à facção criminosa Comando Vermelho. No local, foram apreendidos 61 pinos de cocaína, 116 frascos de lança perfume, duas porções de maconha, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores, um celular, material para dolagem e R$ 177 em dinheiro.

O homem detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São João del-Rei junto com o material apreendido.