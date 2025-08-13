Na tarde dessa terça-feira (12), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu a uma ocorrência de colisão entre um automóvel e uma motocicleta no km 617 da BR-040, no município de Congonhas.

No local, os militares encontraram um dos ocupantes da motocicleta caído na via, apresentando fraturas em membros inferiores e pelve, além de suspeita de hemorragia interna. A vítima estava consciente e orientada, com sinais vitais preservados. Após estabilização e imobilização, foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus pela Unidade de Resgate do CBMMG.

O condutor da motocicleta já havia sido socorrido por equipe da concessionária responsável pela via e encaminhado à mesma unidade hospitalar.

Durante a varredura da cena, a equipe de salvamento localizou um fragmento ósseo pertencente a uma das vítimas, que foi recolhido e entregue no hospital para os devidos procedimentos médicos.

Uma equipe da Defesa Civil de Barbacena, que passava pelo local no momento do acidente, prestou apoio na sinalização da via e no auxílio ao socorro das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Congonhas atuaram na segurança da cena, e a concessionária ficou responsável pela motocicleta.