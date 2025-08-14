Na terça-feira (12), uma ação conjunta da Polícia Militar e fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) resultou na interdição de um empreendimento de fabricação de laticínios na zona rural de Antônio Carlos, na divisa com Santos Dumont.

Segundo a PM, o local funcionava sem autorização dos órgãos ambientais e lançava efluentes da produção de queijos diretamente em um curso d’água, sem tratamento, causando poluição. Também foram encontrados 1,5 metros cúbicos de lenha nativa armazenados ilegalmente.

Durante a operação, foram apreendidos e inutilizados 2 mil quilos de queijos diversos e 1,8 mil litros de leite in natura. Todas as atividades foram suspensas e o responsável preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Barbacena.