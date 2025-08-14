O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de um casal por corrupção ativa e obstrução de investigação envolvendo organização criminosa. Eles corromperam, entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, um policial militar que atuava no Gaeco, em troca de informações sigilosas sobre investigações.

A prática foi descoberta durante a operação Êxodo, que mirou integrantes da organização criminosa mineira Sala Vip, ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP). O policial responde a processo na Justiça Militar, enquanto o casal foi julgado pela Justiça Comum.

A 5ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte condenou o homem a 11 anos, 11 meses e 26 dias de prisão e 45 dias-multa. A esposa recebeu pena de 10 anos, três meses e 10 dias de prisão e 39 dias-multa, ambas em regime fechado. A prisão preventiva foi mantida.