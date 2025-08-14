A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14), a Operação Dolomita para apurar suspeitas de fraude em licitação e desvio de R$ 606 mil destinados à recuperação de estradas vicinais em Padre Carvalho, no Norte de Minas. Do total, R$ 573 mil são de repasse federal.

A principal beneficiária seria uma empresa de engenharia que, segundo a PF, não possui sede física efetiva, tem apenas um funcionário registrado e não dispõe de maquinário compatível com obras. O contrato teria sido favorecido por um sócio que ocupava cargo de secretário executivo de uma associação ligada à prefeitura.

Moradores relataram que equipamentos e servidores municipais foram usados na execução das obras. A Justiça Federal autorizou buscas, quebras de sigilos e bloqueio de bens até R$ 605,5 mil.

A operação cumpriu mandados em Montes Claros, São João da Lagoa e Padre Carvalho, apreendendo documentos, eletrônicos, veículos, dinheiro, arma e munições. Os investigados podem responder por fraude à licitação e desvio de recursos, com penas que somam mais de 18 anos de prisão.