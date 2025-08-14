A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na terça-feira (12), um homem de 44 anos e uma mulher de 31, suspeitos de extorsão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Teixeiras.

Segundo as investigações, o casal cobrava dívidas de terceiros das vítimas há cerca de um ano, fazendo ameaças de morte e estupro. As cobranças eram realizadas por telefone e aplicativos de mensagens.

Durante a abordagem, a polícia apreendeu uma pistola Taurus calibre 9mm, dois carregadores e 24 munições. As vítimas apresentaram provas que confirmaram os crimes.



