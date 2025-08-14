A Polícia Militar está em busca de dois homens que roubaram uma motocicleta nessa quarta-feira (13), no Povoado São Sebastião do Gil, em Desterro de Entre Rios.

De acordo com o registro policial, o crime ocorreu quando a vítima de 33 anos foi abordada por dois indivíduos que estavam em outra motocicleta, descrita como uma Honda Fan de cor escura. Um dos assaltantes estava armado e anunciou o roubo, forçando o homem a entregar a moto.

A dupla fugiu com a motocicleta da vítima, uma Yamaha/XTZ Lander de cor azul, em direção desconhecida.

Os autores e o veículo não foram localizados até o momento.