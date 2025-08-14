A Secretaria de Saúde de Conselheiro Lafaiete, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental e do Centro de Controle de Zoonoses, aderiu à campanha Agosto Caramelo, promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. A iniciativa visa proteger cães e gatos, prevenir o abandono, combater os maus-tratos e incentivar a adoção responsável e a guarda consciente.

O símbolo da campanha é o vira-lata caramelo, que representa milhões de animais sem raça definida no Brasil — símbolo de afeto, lealdade e resiliência.

Conselheiro Lafaiete mantém um trabalho contínuo de castrações para controle populacional e prevenção de zoonoses, com ações educativas, campanhas de conscientização, feiras de adoção e intensificação dos procedimentos para tutores cadastrados.

A partir do dia 24 de agosto, as castrações itinerantes serão retomadas, começando pela comunidade de Três Barras, durante a Ação Cívico-Social realizada em parceria com diversos órgãos.

A escolha do mês é estratégica: 26 de agosto é o Dia Mundial do Cão, data que reforça a importância do cuidado com os animais e amplia a mobilização social.

Serviços e contatos

Agendamento de castração – Centro de Castração Animal (CCA)

Telefone: (31) 3764-9910 | WhatsApp: (31) 99255-7814

Denúncias de maus-tratos: Disque 181