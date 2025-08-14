A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater a aquisição e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, na manhã desta quinta-feira (14), em Santos Dumont. Na ação, um homem foi preso.

Conforme a investigação, o suspeito compartilhava fotos e vídeos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes por meio de redes P2P (peer-to-peer), que permitem a troca direta de arquivos entre usuários pela internet.

Durante a operação, smartphones e outros dispositivos de armazenamento foram apreendidos e serão encaminhados à perícia. O objetivo é aprofundar as investigações e identificar outras pessoas envolvidas no crime.

O preso foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora e será transferido para o sistema prisional do estado.