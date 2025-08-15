A Polícia Militar realizou, na tarde da última quinta-feira (14), a "Operação Elul", com foco no combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais no município de Leopoldina. A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, celulares e animais da fauna silvestre mantidos ilegalmente em cativeiro.

As diligências ocorreram por volta das 15h30 em residências localizadas na rua Vicente Basile, no bairro Jardim Bela Vista. De acordo com os registros policiais, a operação foi fruto de investigações e trabalho de inteligência que levaram ao cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em uma das casas, os militares encontraram 25 pedras de crack, cinco pinos de cocaína, seis porções de maconha, além de R$ 7.616,00 em dinheiro, anotações relacionadas ao tráfico e cinco pássaros silvestres — dois canários, dois coleiros e um trinca-ferro — mantidos em cativeiro sem autorização. Um celular e materiais utilizados no preparo de drogas também foram apreendidos. O responsável pelo local, M.L.B., de 23 anos, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e crime ambiental.

Em outro imóvel, os policiais apreenderam um tablete pequeno de maconha, um pino de cocaína, dois cigarros de maconha e quatro celulares (um deles danificado). O morador, identificado como M.J.S., de 21 anos, foi detido por uso e consumo de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.