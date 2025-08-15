Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Bairro Terra do Santo, em Além Paraíba, nessa quinta-feira (14). A ação policial foi desencadeada a partir de denúncias do policiamento comunitário e levantamentos da equipe de inteligência, que apontavam o suspeito, vulgo “Aranha”, como o suposto novo gerente do tráfico do Comando Vermelho na região.

Durante a operação, o homem foi observado escondendo drogas em diversos pontos da rua e realizando uma transação com outro indivíduo, de 46 anos, que pilotava uma motocicleta. Na abordagem da moto, os policiais apreenderam três pinos de cocaína, além de constatarem irregularidades no veículo, como lacre rompido e CNH vencida, e a moto foi removida.

O suspeito tentou fugir a pé, mas foi capturado após cerca de 200 metros de perseguição pelo pasto. Com ele, foram encontradas várias porções de maconha com etiqueta do Comando Vermelho e uma quantia em dinheiro. A equipe policial também recuperou quatro pinos de cocaína enterrados em locais previamente observados.

Ele foi preso em flagrante e as drogas apreendidas foram encaminhadas à delegacia.